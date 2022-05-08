До 10 мая отменены поезда и электрички до Одессы и Запорожья
Поезда и электрички не будут курсировать в направлении Одессы и Запорожья с вечера 8 мая до 05:00 10 мая
Об этом сообщила Укрзализныця в телеграм.
"На период действия продленного комендантского часа в сутки 9 мая временно отменены пригородные поезда и поезда дальнего сообщения, которые курсируют в Одессу и обратно", – говорится в сообщении.
Железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная к этому времени также будет закрыт. В Одессе продленный комендантский час будет действовать с 22:00 8 мая по 05:00 10 мая.
"На период действия продленного комендантского часа с 19:00 8 мая до 05:00 10 мая временно отменены пригородные поезда, которые курсируют в Запорожье и обратно", - отметила УЗ.
В госкомпании напомнили, что во время комендантского часа нельзя находиться на улицах и других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.
- Напомним, россияне нанесли два ракетных удара по Одессе.
- 7 мая российские агрессоры нанесли шесть ракетных ударов по Одессе и разрушили инфраструктуру.
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