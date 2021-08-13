До 10 лет тюрьмы: прокуратура Молдовы передала в суд дело одного из похитителей судьи Чауса

Об этом сообщает молдавское издание Point.md .



Как сообщали молдавские СМИ, Молдова идентифицировала людей, прибывших из Украины для похищения экс-судьи.



Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло заявил, что к похищению Чауса причастны государственные учреждения Украины. Страна уже направила украинской стороне несколько запросов и ожидает ответа.



"Я могу сказать вам, что до этого были привлечены государственные учреждения. Мы установили лиц, участвовавших в деле Чауса", - отметил Стояногло.



По данным прокуратуры, одному из участников похищения 30 лет, он проходил военную службу в национальном спецназе, работал в Украине охранником у местного жителя. В феврале подозреваемый был завербован группой людей, которые впоследствии участвовали в преступлении



Согласно полученным задачами, по возвращении в Молдову человек собирал информацию о доме, образе жизни и ежедневных маршрутах членов семьи Чауса, которую затем передавал заказчикам.



Впоследствии, также по инструкциям организаторов, он арендовал помещение и приобрел три транспортных средства, которые предоставил сообщникам.



Эти люди прибыли из-за пределов страны и использовали транспортные средства, в том числе для похищения двух человек (бывший судья и его охранник), а также, чтобы помешать дальнейшему процессу расследования.



Обвиняемый содержался под стражей, начиная с мая 2021 года. Он заключил соглашение о признании вины с прокурорами и был переведен под домашний арест.



Согласно молдавскому законодательству, похищение двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.



Ситуация с исчезновением Чауса в Молдове, в причастности к которому обвиняют украинские спецслужбы, стала неприятным инцидентом для молдавских властей.



Об этом президенткой Республики Молдова Майя Санду заявила в интервью изданию "Коммерсант".



"С Украиной - да, было неприятно то, что случилось с этим судьей, и мы ждем ... Точка не поставлена, потому что наши МВД и прокуратура еще работают", - сказала Санду.



Новоизбранный состав Молдовы продолжит расследование дела Чауса. Об этом в интервью "Главкому" сообщил глава временной следственной комиссии (ВСК), депутат молдавского парламента Василе Нэстасе.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $ 150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако судья покинул территорию Украины, и 12 сентября 2016 он был объявлен в розыск. В марте 2017 Николай Чаус был задержан на территории Молдовы.

6 октября Молдова отказала Николаю Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 стало известно, что в Молдове похитили Чауса. МВД Молдовы сообщило, что украинскому судью Николая Чауcа, который находился в Кишиневе, похитили иностранные граждане и вывезли его за молдавско-украинскую границу.

Молдова обвиняет Украину в краже экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и его допросили по делу о похищении.

4 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Чаусу в виде круглосуточного домашнего ареста.