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До 1 сентября Рада планирует принять все законы для переговоров по вступлению в ЕС, - Стефанчук

3 августа, 2023 четверг
12:18
Общество

Верховная Рада планирует до 1 сентября 2023 года принять все необходимые для переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз законы

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на конференции послов Украины, пишет Укринформ.

"От имени парламента хочу вам сообщить, что мы задались целью - до 1 сентября этого года принять все необходимые законодательные акты, которые позволят продолжить дальнейшие переговоры с европейскими институтами, чтобы в октябре в письменной оценке Еврокомиссии получить отметку "выполнено" напротив всех задач , поставленных перед нами", – сообщил Стефанчук.

Он подчеркнул, что президент Украины, парламент, правительство, включая Министерство иностранных дел, активно работают над тем, чтобы решение о начале переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС было принято в конце 2023 года.

По его словам, народные депутаты должны выполнить еще ряд задач, в частности, принять закон о возобновлении электронного декларирования, поддержать изменения в законодательный акт "О национальных меньшинствах Украины" и другие.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре.

23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Эспрессо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

В настоящее время Украина должна выполнить семь требований Еврокомиссии, поставленных в июне 2022 года, необходимых для сохранения статуса кандидата:

  • завершить реформу отбора судей Конституционного суда;
  • продолжить судебную реформу, включая проверку добродетели членов Высшего Совета правосудия (ВРП) и провести отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС);
  • продолжить борьбу с коррупцией, назначить глав Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);
  • продолжить борьбу с отмыванием средств и правоохранительную реформу;
  • бороться с влиянием олигархов;
  • привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;
  • внести изменения в законодательство о национальных меньшинствах.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук также отметил, что Украина настроена вступить в Евросоюз раньше, чем в НАТО, и переговоры по членству планирует начать до конца текущего года.

19 июня по данным иноСМИ стало известно, что Украина, по оценке Европейской комиссии, выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе, в то же время в Брюсселе отмечают прогресс, достигнутый, несмотря на полномасштабную войну РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте по случаю Дня Конституции, предложил на обсуждение пять пунктов Украинской доктрины.

Верховная Рада приняла закон об уточнении положений конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины.

Украина
Верховная Рада
ЕС
Вступление в ЕС
Руслан Стефанчук
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