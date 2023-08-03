Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на конференции послов Украины, пишет Укринформ.

"От имени парламента хочу вам сообщить, что мы задались целью - до 1 сентября этого года принять все необходимые законодательные акты, которые позволят продолжить дальнейшие переговоры с европейскими институтами, чтобы в октябре в письменной оценке Еврокомиссии получить отметку "выполнено" напротив всех задач , поставленных перед нами", – сообщил Стефанчук.

Он подчеркнул, что президент Украины, парламент, правительство, включая Министерство иностранных дел, активно работают над тем, чтобы решение о начале переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС было принято в конце 2023 года.

По его словам, народные депутаты должны выполнить еще ряд задач, в частности, принять закон о возобновлении электронного декларирования, поддержать изменения в законодательный акт "О национальных меньшинствах Украины" и другие.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре.

23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Эспрессо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

В настоящее время Украина должна выполнить семь требований Еврокомиссии, поставленных в июне 2022 года, необходимых для сохранения статуса кандидата:

завершить реформу отбора судей Конституционного суда;

продолжить судебную реформу, включая проверку добродетели членов Высшего Совета правосудия (ВРП) и провести отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС);

продолжить борьбу с коррупцией, назначить глав Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);

продолжить борьбу с отмыванием средств и правоохранительную реформу;

бороться с влиянием олигархов;

привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;

внести изменения в законодательство о национальных меньшинствах.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук также отметил, что Украина настроена вступить в Евросоюз раньше, чем в НАТО, и переговоры по членству планирует начать до конца текущего года.

19 июня по данным иноСМИ стало известно, что Украина, по оценке Европейской комиссии, выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе, в то же время в Брюсселе отмечают прогресс, достигнутый, несмотря на полномасштабную войну РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте по случаю Дня Конституции, предложил на обсуждение пять пунктов Украинской доктрины.

Верховная Рада приняла закон об уточнении положений конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины.