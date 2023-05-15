Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Отныне предприниматели могут получить у банка финансирование на общую сумму до 1 млн грн на срок от 12 до 24 месяцев. Кредиты предоставляются как для обеспечения текущей деятельности, так и на инвестиционные цели. Это может быть закупка товаров и сырья или приобретение и модернизация оборудования, транспорта и недвижимости, которые используются в бизнесе", – говорится в сообщении.

Заявление можно подать в Интернете или по телефону, документы можно подать дистанционно. Кредит не предусматривает залог, поручительство и страхование. Решение принимается в течение одного дня.