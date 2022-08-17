"Дніпро-1" - "АЕК Ларнака": букмекеры дали обнадеживающий прогноз на матч украинцев в Лиге Европы
Завтра, 18 августа, украинский СК "Днепр-1" сыграет против кипрского АЭКа из Ларнаки в плей-офф раунда квалификации Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии букмекеров, днепряне являются фаворитами первой встречи. На победу СК "Днипро-1" коэффициент 2,48. Выигрыш "АЭК Ларнаки" прогнозируют в 2,78. Ничья – 3,24.
Победитель двухматчевого противостояния сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Проигравшая команда вылетит в Лигу конференций.
Ответный матч запланирован на 25 августа.
Лига Европы
Квалификация. Плей-офф. Первый матч
18 августа
"Днепр-1" (Украина) - "АЭК Ларнака" (Кипр)
Кошице, стадион Kosicka
Начало в 21:00
Прямая трансляция на сервисе "2+2"
- 11 августа в 3-м раунде квалификации Лиги конференций луганская "Заря" уступила румынскому "Университету Крайове" и выбыла из еврокубков.
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