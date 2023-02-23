"Дніпро-1" - АЕК: где смотреть решающий матч украинцев в Лиге конференций

Об этом сообщает Еспрессо.TV.

На групповом раунде Лиги конференций "Днепр-1" финишировал вторым в квартете E вслед за нидерландским АЗ и опередил "Аполлон" из Кипра и "Вадуц" из Лихтенштейна.

АЭК начал выступления в еврокубках в Лиге Европы, где в квалификации одолел именно "Динпро-1" (2:1, 3:0).

В квартете B киприоты стали третьими. Они опередили киевское "Динамо" (1:0, 3:3), уступили в борьбе за выход в следующий раунд турнира турецкому "Фенербахче" и французскому "Ренну" и получили право сыграть в Лиге конференций.

Первый матч плей-офф ЛК "Днепр-1" уступил АЭКу со счетом 0:1.

Лига конференций

1/16 финала. 2-й матч

"Днепр-1" (Украина) - АЭК (Ларнака, Кипр)

23 февраля

Начало – 19:45

Прямая трансляция на Megogo