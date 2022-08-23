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"Дни прекрасные, сосед не очень": Зеленский о высоком риске провокаций со стороны России на День Независимости

23 августа, 2022 вторник
21:05
война с Россией

Владимир Зеленский сообщил о высоком уровне провокаций со стороны Российской Федерации в День Независимости Украины

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам саммита международной Крымской платформы.

"В эти дни могут быть провокации со стороны РФ, хотя они не отличаются от других дней, учитывая ежедневные удары России в течение шести месяцев", - сказал он.

Кроме того, Зеленский заявил, что это вовсе не означает, что раньше был мир и покой, а 24 августа что-то начнется – просто большой уровень угрозы.

"Мы не говорим о том, что раньше был мир, покой, а завтра или сегодня что-нибудь начнется. Мы говорим о том, что действительно высокий риск, мы получаем ту или иную информацию, что могут быть провокации со стороны Российской Федерации, поэтому не хочется, чтобы были большие скопления на такие дни... Дни прекрасные, сосед не очень. Служба безопасности, МВД, Нацполиция, ГСЧС работают мощно и реагируют на все рисковые моменты", - добавил президент.

В вечернем обращении к украинцам Зеленский отметил, что завтра – важный для всех нас день. Именно поэтому этот день, к сожалению, важен и для нашего врага.

"Мы должны осознавать, что завтра возможны отвратительные российские провокации и жестокие удары. Вооруженные силы Украины, наша разведка, спецслужбы сделают все, чтобы защитить людей - настолько, насколько это возможно. И мы обязательно ответим на любое проявление российского террора". Но, пожалуйста, завтра особо соблюдайте правила безопасности. Пожалуйста, соблюдайте режим комендантского часа. Учитывайте сигналы воздушной тревоги. Обращайте внимание на официальные сообщения. И помните: мы должны все вместе дойти до победы", - призвал он.

  • В Киеве 23 августа состоялся второй саммит Крымской платформы. На этот раз из-за полномасштабной войны с РФ он состоялся в онлайн-формате. В этом году участие во втором саммите Крымской платформы  подтвердили около 60 иностранных участников (стран и организаций), в том числе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич, президент Польши Анджей Дуда, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Японии Фумио Кисида. Полный список гостей до последнего не разглашали по соображениям безопасности.
  • Также во время открытия саммита Крымской платформы 23 августа 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для победы в борьбе против России необходимо освободить Крым от оккупации.

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Общество
Украина
Владимир Зеленский
День Независимости
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