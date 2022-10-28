"Дневник вел на русском языке": оккупанты пытались "приписать" достижения Тараса Шевченко себе
В Харьковской области российские захватчики собирались в школьное образование внедрять "русского" Тараса Шевченко. Прокуроры изъяли доказательства
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора .
"Прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полицейских изъяли доказательства того, как оккупанты пытались внедрить российское образование на Харьковщине", - говорится в сообщении.
Правоохранители обнаружили в лицее села Глушковка Купянского района российские учебники, приказы и флаг РФ в кабинете директора.
Также обнаружены агитационные плакаты с изображениями российских писателей.
"Пропаганда страны-агрессора среди российских деятелей "приписала" себе и украинскому поэту Тарасу Шевченко", - рассказываю в пресс-службе.
На плакате с портретом Кобзаря на русском языке написали: "Дневник вёл на русском языке".
Это еще раз доказывает, что рашисты пытались ввести российские стандарты образования в Харьковской области.
- 4 октября украинские военные сутки вошли в населенные пункты в Харьковской области: Богуславку, Боровскую Андреевку, Колесниковку, Глушковку и Кругляковку.
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