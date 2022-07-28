Днепрянин получил 5 лет лишения свободы за передачу врагу данных о движении техники ВСУ
Днепрянин получил наказание в виде 5 лет лишения свободы за передачу врагу данных о движении колонны украинской военной техники
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора в телеграмме.
Житель Днепра получил наказание в виде 5 лет лишения свободы за передачу врагу данных по движению колонны военной техники ВСУ.
"Прокуроры в суде доказали, что мужчина фотографировал движение колонны военной техники Вооруженных сил Украины на территории Днепра и посылал фото в социальную сеть представительницы страны-агрессора", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что во время обыска правоохранители обнаружили у мужчины корпус гранаты и пыл, за что ему выдвинули обвинения в хранении боеприпасов без соответствующего разрешения.
"При публичном обвинении Днепропетровской областной прокуратуры житель Днепра признан виновным в совершении действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, а также в приобретении, ношении и хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (статья 110, ч. 1 и статья 263 ч.). 1 УК Украины). Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы", - пишет пресс-служба.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным отделом Управления СБУ в Днепропетровской области.
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