Днепропетровский облсовет выделил средства на закупку зимней формы для ТрО, - депутат
Днепропетровский областной совет выделяет деньги на закупку зимней военной формы для сил территориальной обороны, это согласовано с государственными учреждениями
Об этом в эфире Эспрессо заявила депутат Днепропетровского облсовета Екатерина Немченко.
"14 октября областным советом было распределено много средств. Во-первых, на ликвидацию последствий агрессии РФ в общинах - повреждений для людей и предприятий. Было распределено много средств на закупку зимней военной формы для ТРО, что также очень важно", - заявила она.
По словам Немченко, также выделены средства на поддержку больниц, школ, где находятся и живут внутренне перемещенные лица и на закупку школьных автобусов для местных общин.
"Облсовет также выделяет средства на закупку зимней военной формы. Есть такая договоренность с государственными учреждениями, чтобы военные нашей области не нуждались в этом", - подытожила депутат.
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