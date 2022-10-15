Об этом в эфире Эспрессо заявила депутат Днепропетровского облсовета Екатерина Немченко.

"14 октября областным советом было распределено много средств. Во-первых, на ликвидацию последствий агрессии РФ в общинах - повреждений для людей и предприятий. Было распределено много средств на закупку зимней военной формы для ТРО, что также очень важно", - заявила она.

По словам Немченко, также выделены средства на поддержку больниц, школ, где находятся и живут внутренне перемещенные лица и на закупку школьных автобусов для местных общин.

"Облсовет также выделяет средства на закупку зимней военной формы. Есть такая договоренность с государственными учреждениями, чтобы военные нашей области не нуждались в этом", - подытожила депутат.