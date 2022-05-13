Днепропетровский облсовет учредил почетное отличие за оборону Украины и противостояние российской агрессии
Депутаты Днепропетровского облсовета приняли решение об учреждении почетного ордена "Оборона. Единство. Победа", которым будут награждать всех, кто защищает Украину от агрессии РФ
Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
Стало известно, что 13 мая состоялась первая с начала российского вторжения сессия Днепропетровского областного совета. Мероприятие прошло в режиме онлайн.
В ходе пленарного заседания депутаты осудили вооруженную агрессию РФ и поддержали территориальную целостность и независимость Украины. Соответствующее обращение будет в ближайшее время направлено в Верховную Раду и Кабинет Министров.
"Днепропетровщина была, есть и будет частью суверенной, единой, независимой Украины", - отмечает Лукашук.
Кроме того, облсовет выделил средства на финансирование терробороны, медицины и коммунальных предприятий.
Наконец, депутаты приняли решение о создании почетного знака отличия Днепропетровского областного совета - нагрудного знака "Оборона. Единство. Победа".
Орденом будут награждать военных, волонтеров и всех граждан Украины, участвующих в обороне страны и противостоящих вооруженной агрессии РФ, приближая победу.
"Раньше мы говорили о консолидированной работе депутатского корпуса в областном совете. А с начала войны мы стали единственным механизмом, работающим на победу Украины. 112 депутатов на пленарном заседании сессии областного совета – яркий том показатель", - сообщает Лукашук.
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