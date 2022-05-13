Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Стало известно, что 13 мая состоялась первая с начала российского вторжения сессия Днепропетровского областного совета. Мероприятие прошло в режиме онлайн.

В ходе пленарного заседания депутаты осудили вооруженную агрессию РФ и поддержали территориальную целостность и независимость Украины. Соответствующее обращение будет в ближайшее время направлено в Верховную Раду и Кабинет Министров.



"Днепропетровщина была, есть и будет частью суверенной, единой, независимой Украины", - отмечает Лукашук.

Кроме того, облсовет выделил средства на финансирование терробороны, медицины и коммунальных предприятий.



Наконец, депутаты приняли решение о создании почетного знака отличия Днепропетровского областного совета - нагрудного знака "Оборона. Единство. Победа".

Орденом будут награждать военных, волонтеров и всех граждан Украины, участвующих в обороне страны и противостоящих вооруженной агрессии РФ, приближая победу.



"Раньше мы говорили о консолидированной работе депутатского корпуса в областном совете. А с начала войны мы стали единственным механизмом, работающим на победу Украины. 112 депутатов на пленарном заседании сессии областного совета – яркий том показатель", - сообщает Лукашук.

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