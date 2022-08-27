Днепропетровщину обстреляли 10 раз за ночь: есть повреждения, семьи остались без света
Ночью 27 августа Днепропетровская область подверглась 10 обстрелам из ракет и артиллерии. Есть разрушенные постройки. По меньшей мере, 5 тыс. семей остались без света
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в своем телеграмме .
Оккупанты нанесли 7 ударов по Никопольскому району. Марганецкую и Красногригорьевскую общины 20 раз обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадавших и погибших нет. Есть повреждения жилых домов.
В Никополь прилетели семь снарядов из тяжелой артиллерии. В результате удара изуродован с десяток частных домов, учебный центр и линии электропередач. Около 5 тыс. семей остались без света. Части из них уже вернули электроэнергию. Аварийные службы работают.
Криворожский район обстрелян из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Повреждения получила Зеленодольская община. Погибших нет, есть пострадавшие.
- 26 августа враг не менее активно обстреливал районы Днепропетровщины.
- Позже в тот же день Валентин Резниченко сообщил , что кафиры четыре раза обстреливали Зеленодольскую общину. В результате ударов погибла пожилая женщина.
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