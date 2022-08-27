Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в своем телеграмме .

Оккупанты нанесли 7 ударов по Никопольскому району. Марганецкую и Красногригорьевскую общины 20 раз обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадавших и погибших нет. Есть повреждения жилых домов.

В Никополь прилетели семь снарядов из тяжелой артиллерии. В результате удара изуродован с десяток частных домов, учебный центр и линии электропередач. Около 5 тыс. семей остались без света. Части из них уже вернули электроэнергию. Аварийные службы работают.

Криворожский район обстрелян из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Повреждения получила Зеленодольская община. Погибших нет, есть пострадавшие.

26 августа враг не менее активно обстреливал районы Днепропетровщины.

Позже в тот же день Валентин Резниченко сообщил , что кафиры четыре раза обстреливали Зеленодольскую общину. В результате ударов погибла пожилая женщина.