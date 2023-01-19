Об этом сообщает ДТЭК.

"Сегодня Укрэнерго предоставил ограничение потребления электроэнергии для Днепропетровской области. Ограничения на день были установлены на уровне 1174,89 МВТ и 1144,67 на ночь. Это 53,4% потребности электроэнергии в области при текущей температуре воздуха", - отметили в компании.

Там подчеркнули, что этого лимита будет достаточно для применения графиков стабилизационных отключений до 24:00.

В Укрэнерго сообщили, что из-за теплой погоды энергетическая ситуация в Украине 19 января будет лучше, чем днем ранее, однако в вечерние часы все равно ожидается значительный дефицит.

17 января в Днепропетровской области ввели аварийные отключения и предупредили, что света может не быть до 8 часов.

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