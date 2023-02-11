Днепропетровщина: россияне трижды за день обстреляли Никопольский район
За день, 11 февраля, российские террористы трижды обстреливали Никопольский район Днепропетровской области
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Агрессор стрелял из тяжелой артиллерии по Никополю, Марганецкой и Мировской громадах. Люди не пострадали. Последствия атак еще выясняются", - пишет Лысак.
- В ночь на 11 февраля россияне из дронов атаковали Украину: в Криворожском и Никопольском районах Днепропетровщины есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры.
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