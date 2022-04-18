Днепропетровщина приютила 4 вуза и 4 техникума из Донецкой и Луганской областей, - глава ОГА
4 вуза и 4 техникума из Донецкой и Луганской областей "переехали" на территорию Днепропетровщины
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
По предварительной информации, по состоянию на 18 апреля Днепропетровская область приютила на своей территории 4 высших учебных заведения и 4 техникума из Донецкой и Луганской областей, здания которых либо были разрушены российскими снарядами, либо находились под постоянными обстрелами.
Количество эвакуированных на Днепропетровщину преподавателей составляет 300 человек.
По словам главы ОГА, в регион переехали Восточноукраинский университет им. В. Даля, Донбасский педуниверситет, Горловский институт иностранных языков, Приазовский технический университет, Славянский химико-механический техникум, Дружковский профессиональный колледж, Бахмутский педагогический и Бахмутский колледж транспортной инфраструктуры.
"Мы своих в беде не оставляем", – комментирует Резниченко.
Преподаватели возобновляют дистанционные занятия со своими студентами.
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