Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, Днепропетровская область стала настоящим гуманитарным хабом во время войны.

"Приняла много раненых. Приютила более 300 тысяч украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома. Несмотря на все, продолжаем жить, работать и бороться. Ради будущего, ради победы", - говорится в сообщении президента.

8 июля в рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область президент встретился и пообщался с защитниками Украины.

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