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Главная война с Россией Днепропетровщина приняла более 300 тыс. переселенцев, - Зеленский

Днепропетровщина приняла более 300 тыс. переселенцев, - Зеленский

8 июля, 2022 пятница
17:26
война с Россией

С 24 февраля Днепропетровская область приняла более 300 тыс. внутренних переселенцев

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, Днепропетровская область стала настоящим гуманитарным хабом во время войны.

"Приняла много раненых. Приютила более 300 тысяч украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома. Несмотря на все, продолжаем жить, работать и бороться. Ради будущего, ради победы", - говорится в сообщении президента.

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Общество
Украина
Днепр
Владимир Зеленский
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