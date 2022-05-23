Об этом сообщил глава областной ВА Николай Лукашук.

"Днепропетровщина пережила наибольшее число воздушных тревог в течение одного дня за последние три месяца, - написал Лукашук. - Сегодня имеем сразу несколько "прилетов". Первая ракета по Павлограду. Еще три атаки - в Синельниковском районе. Данные о пострадавших и масштабы разрушений выясняются".

Глава ОВА добавил, что днем под вражеские обстрелы попал Криворожский район, села Ганновка и Малая Костромка. "Там без пострадавших", – уточнил Лукашук.

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