Днепропетровщина подверглась ракетным ударам россиян, - председатель ОВА
Целями стали Павлоград и Синельниковский район
Об этом сообщил глава областной ВА Николай Лукашук.
"Днепропетровщина пережила наибольшее число воздушных тревог в течение одного дня за последние три месяца, - написал Лукашук. - Сегодня имеем сразу несколько "прилетов". Первая ракета по Павлограду. Еще три атаки - в Синельниковском районе. Данные о пострадавших и масштабы разрушений выясняются".
Глава ОВА добавил, что днем под вражеские обстрелы попал Криворожский район, села Ганновка и Малая Костромка. "Там без пострадавших", – уточнил Лукашук.
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