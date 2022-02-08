Днепропетровщина перешла в "оранжевую" зону карантина
Днепропетровская область перешла из "желтой" зоны карантинных ограничений к "оранжевой"
Об этом сообщает Минздрав .
На Днепропетровщине зафиксировали превышенный коэффициент выявления новых заражений коронавирусом - 20,2% при целевом показателе ≤20% / <4%.
Также в оранжевой зоне карантина находятся Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.
"Желтыми" остаются Полтавская, Кировоградская и Запорожская области.
В "красную" зону карантинных ограничений входят Ивано-Франковщина и Ровенщина.
- Напомним, ранее Киев перешел из "желтой" в "оранжевую" зону карантина.
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