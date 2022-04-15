Днепр присоединится к переименованию улиц с русскими названиями, – мэр

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в эфире "ДнепроTV".

"По всей стране идет массовая дерусификация. И мы будем отказываться от российских географических названий. Знаете в чем проблема? Когда мы подняли количество таких улиц, их такое количество, что у нас даже новых наименований нет. Их просто десятки – всякие Барнаульские, Абхазские. Все, пожалуй, не успеем переименовать на этой сессии", – сказал Филатов.



По его словам, в списке на переименование около 20-25 улиц города.



Ближайшая сессия городского совета Днепра намечена на среду, 20 апреля. Филатов уверен, что все депутаты решение по переименованию поддержат.

Напомним, Киевсовет переименовал сквер в честь дружбы между Киевом и Москвой в Голосеевском районе города, теперь это сквер "Героев Мариуполя".

Во Франковске дерусифицированы 25 улиц. Теперь там есть улица в честь Героев Мариуполя, которая была бывшей улицей Лермонтова. Кроме того, теперь в городе появились несколько десятков улиц, которые переименовали в честь культурных, политических и научных деятелей Украины.

Кроме того, в Черновцах планируется переименовать ряд улиц и переулков, а в Ривне уже даже переименовали первые улицы, связанные со страной-агрессором.

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