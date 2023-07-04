Днепр получит от ЕБРР 25 млн евро для помощи переселенцам
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит в размере 25 миллионов евро Днепру для решения проблем с наплывом переселенцев
Об этом говорится в официальном сообщении ЕБРР 4 июля.
"Кредит поможет обеспечить бесперебойное предоставление жизненно важных муниципальных услуг в городе, подвергшемся наплыву переселенцев в результате войны", - говорится в сообщении.
Банк отмечает, что Днепр – четвертый по величине город Украины с населением около миллиона человек. Однако за последние месяцы эта цифра еще больше выросла из-за постоянного наплыва внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
"С началом войны город стал естественным пунктом назначения для переселенцев из-за своей роли главного экономического центра на юго-востоке Украины", - отмечают в ЕБРР.
В то же время, Днепр и его ключевые коммунальные предприятия серьезно пострадали от войны и изо всех сил пытаются поддерживать повседневное функционирование.
"Чрезвычайные средства обеспечат непрерывное предоставление коммунальных услуг растущему населению города. Таким образом, они восполнят пробел, созданный сложной экономической ситуацией в стране, когда местные кредиторы не в состоянии обеспечить такое среднесрочное финансирование", - отмечают в ЕБРР.
В банке напоминают, что это уже второй город за несколько месяцев, получивший поддержку ликвидности после Львова в конце прошлого года. ЕБРР является самым крупным институциональным инвестором в Украине. Только в 2022 году он направил 1,7 млрд евро и мобилизовал еще 200 млн евро поддержки от финансовых учреждений-партнеров. Кроме этого, банк обязался предоставить Украине финансирование в размере 3 млрд евро до конца 2023 года.
Основное внимание ЕБРР сосредоточено на поддержке "реальной" экономики Украины - поддержке энергетической и продовольственной безопасности, а также торговле, жизненно важной инфраструктуре и частном секторе.
В июне 2021 года Днепр присоединился к флагманской программе ЕБРР по устойчивому развитию городов "Зеленые города ЕБРР", став ее 49-м членом.
Еще в начале войны ЕБРР осудил российское вторжение в Украину и закрыл свои офисы в России и Беларуси.
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