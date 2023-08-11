"Днепр-1" заплатил 500 тыс. евро за трансфер футболиста "Динамо", - СМИ
СК "Днепр-1" заплатил киевскому "Динамо" 500 тыс. евро за трансфер полузащитника Богдана Леднева
Об этом сообщает авторитетный ютуб-канал "ТаТоТаке".
По информации журналиста Михаила Спиваковского, кроме 500 тыс. евро киевское "Динамо" также получит 25% следующего трансфера Богдана Леднева.
О трансфере Леднева в СК "Днепр-1" стало известно в среду, 9 августа. А уже на следующий день украинский футболист дебютировал в матче квалификации Лиги конференций против "Славии" (0:3).
Transfemarkt оценивает Богдана Леднева в 600 тысяч евро. Футболист также известен игрой за луганскую "Зарю" и венгерский "Фехервар".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.97
Покупка 36.97Продажа 37.68
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное