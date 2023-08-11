"Днепр-1" заплатил 500 тыс. евро за трансфер футболиста "Динамо", - СМИ

Об этом сообщает авторитетный ютуб-канал "ТаТоТаке".

По информации журналиста Михаила Спиваковского, кроме 500 тыс. евро киевское "Динамо" также получит 25% следующего трансфера Богдана Леднева.

О трансфере Леднева в СК "Днепр-1" стало известно в среду, 9 августа. А уже на следующий день украинский футболист дебютировал в матче квалификации Лиги конференций против "Славии" (0:3).

Transfemarkt оценивает Богдана Леднева в 600 тысяч евро. Футболист также известен игрой за луганскую "Зарю" и венгерский "Фехервар".