"Днепр-1" забил 3 мяча и победил "Ворсклу" в перенесенном матче УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч завершился победой "Днепра-1" в Полтаве со счётом 3:2. Дубль в матче оформил Алексей Гуцуляк, еще один мяч для днепрян забил Александр Филиппов.

За полтавскую "Ворсклу" двумя голами отличился Руслан Степанюк. Он сравнял счет на 40-й минуте и реализовал пенальти на 91-й.

В турнирной таблице УПЛ "Днепр-1" с 21 баллом поднялся на 4-ю позицию. Днепряне отстают от лидера, "Кривбасса", на 3 пункта, однако у криворожской команды на один сыгранный матч больше.

"Ворскла" идет девятой, у полтавской команды 13 баллов.

Украинская Премьер-лига

1-й тур (перенесенный матч)

25 октября

"Ворскла" – "Днепр-1" 2:3

Голы: Степанюк, 40, 90+1 (пен.) - Филиппов, 5, Гуцуляк, 42, 53