"Днепр-1" забил 3 мяча и победил "Ворсклу" в перенесенном матче УПЛ
В перенесенном матче 1-го тура чемпионата Украины по футболу СК "Днепр-1" оказался лучше полтавской "Ворсклы"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч завершился победой "Днепра-1" в Полтаве со счётом 3:2. Дубль в матче оформил Алексей Гуцуляк, еще один мяч для днепрян забил Александр Филиппов.
За полтавскую "Ворсклу" двумя голами отличился Руслан Степанюк. Он сравнял счет на 40-й минуте и реализовал пенальти на 91-й.
В турнирной таблице УПЛ "Днепр-1" с 21 баллом поднялся на 4-ю позицию. Днепряне отстают от лидера, "Кривбасса", на 3 пункта, однако у криворожской команды на один сыгранный матч больше.
"Ворскла" идет девятой, у полтавской команды 13 баллов.
Украинская Премьер-лига
1-й тур (перенесенный матч)
25 октября
"Ворскла" – "Днепр-1" 2:3
Голы: Степанюк, 40, 90+1 (пен.) - Филиппов, 5, Гуцуляк, 42, 53
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