Об этом сообщает Еспресо.TV.

В первом матче плей-офф ЛК "Днепр-1" уступил АЭКу со счетом 0:1. Поэтому сегодня украинцы должны были побеждать, чтобы выйти в 1/8 финала. Однако встреча закончилась со счетом 0:0, а еврокубковый сезон для днепрян завершился.

На групповом раунде Лиги конференций "Днепр-1" финишировал вторым в квартете E вслед за нидерландским АЗ и опередил "Аполлон" из Кипра и "Вадуц" из Лихтенштейна.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Конференций состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне. Начало в 14:00.

Лига конференций

1/16 финала. 2-й матч

23 февраля

"Днепр-1" (Украина) – АЭК (Ларнака, Кипр) 0:0 (Первый матч – 0:1)

"Днепр-1" : Макс Валеф - Хайнер (Когут, 72), Сваток, Сарапий, Амаш - Рубчинский (Танчик, 46), Бабенко - Бланко (Кононов, 90), Пихаленок, Пеглоу (Назаренко, 84) - Гуцуляк.

Желтые карточки: Пеглоу, 56, Хайнер, 61, Гуцуляк, 76 - Гарсия, 13, Томович, 63, Понс, 82