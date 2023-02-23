"Днепр-1" вылетел из Лиги конференций
В ответном матче 1/16 финала Лиги конференций украинский СК "Днепр-1" не сумел победить киприотский АЕК Ларнака
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В первом матче плей-офф ЛК "Днепр-1" уступил АЭКу со счетом 0:1. Поэтому сегодня украинцы должны были побеждать, чтобы выйти в 1/8 финала. Однако встреча закончилась со счетом 0:0, а еврокубковый сезон для днепрян завершился.
На групповом раунде Лиги конференций "Днепр-1" финишировал вторым в квартете E вслед за нидерландским АЗ и опередил "Аполлон" из Кипра и "Вадуц" из Лихтенштейна.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Конференций состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне. Начало в 14:00.
Лига конференций
1/16 финала. 2-й матч
23 февраля
"Днепр-1" (Украина) – АЭК (Ларнака, Кипр) 0:0 (Первый матч – 0:1)
"Днепр-1" : Макс Валеф - Хайнер (Когут, 72), Сваток, Сарапий, Амаш - Рубчинский (Танчик, 46), Бабенко - Бланко (Кононов, 90), Пихаленок, Пеглоу (Назаренко, 84) - Гуцуляк.
Желтые карточки: Пеглоу, 56, Хайнер, 61, Гуцуляк, 76 - Гарсия, 13, Томович, 63, Понс, 82
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