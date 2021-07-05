"Днепр-1" вдвое повысил цену на героя матча со Швецией Довбика
Спортивный клуб "Днепр-1" собирается продать украинского нападающего Артема Довбика за 10 млн евро
Об этом сообщает Tuttosport .
Яркая игра Довбика на Евро-2020 привлекла внимание ряда европейских клубов. Украинским форвардом интересуются итальянские "Фиорентина" и "Торино", испанский "Реал Сосьедад" и французский "Марсель".
Ранее сообщалось, что СК "Днепр-1" готов продать Артема Довбика за 5 млн евро, теперь же днепряне намерены выручить за форварда 10 млн, но боссы клуба готовы и к торгу.
На счету 24-летнего Артема Довбика 27 матчей и 10 голов в прошлом сезоне за "Днепр-1". Transfermarkt оценивает нападающего в 1 млн евро.
В заключительном матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матча завершилось вничью 1:1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.
- Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.
- Позже выяснилось, что форвард сборной Украины Артем Довбик забил самый поздний победный гол в истории чемпионатов Европы и отобрал рекорд у легендарного француза Мишеля Платини.
- 30 июня сообщалось, что СК "Днепр-1" готов продать Довбика за 5 млн евро.
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