"Днепр-1" вдевятером проиграл "Десне", которая возглавила таблицу УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился со счетом 2:1. Денис Безбородко вывел "Десну" вперед на 30-й минуте. Черниговцы владели ситуацией на поле в течение всего матча, а во втором тайме вообще играли в одиннадцати против "Днепра-1", который остался вдевятером. Красные карточки получили Ди Франко и Пихаленок.



Однако, даже вдевятером днепряне сумели сравнять счет. Артем Довбик забил на 78-й минуте. Несколько минут не хватило, чтобы заработать один балл, сыграв вничью. Тарас Завийский принес "Десне" победу, своим голом на 86-й минуте.



Для "Днепра-1" это первое поражение в этом сезоне УПЛ, они занимают 5 место в таблице. "Десна" получила 4 победы в 4 матчах и возглавляет турнирную таблицу.



Украинская Премьер-лига



4-й тур



14 августа



"Десна" - "Днепр-1" 2:1



Голы: Безбородко, 30 Завийский, 86 - Довбик, 78



Удаление: Ди Франко, 59, Пихальонок, 75

13 августа в первом матче 4-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" победил харьковский "Металлист 1925". Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb