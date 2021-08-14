"Днепр-1" вдевятером проиграл "Десне", которая возглавила таблицу УПЛ
В матче 4-го тура УПЛ черниговская "Десна" победила "Днепр-1"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счетом 2:1. Денис Безбородко вывел "Десну" вперед на 30-й минуте. Черниговцы владели ситуацией на поле в течение всего матча, а во втором тайме вообще играли в одиннадцати против "Днепра-1", который остался вдевятером. Красные карточки получили Ди Франко и Пихаленок.
Однако, даже вдевятером днепряне сумели сравнять счет. Артем Довбик забил на 78-й минуте. Несколько минут не хватило, чтобы заработать один балл, сыграв вничью. Тарас Завийский принес "Десне" победу, своим голом на 86-й минуте.
Для "Днепра-1" это первое поражение в этом сезоне УПЛ, они занимают 5 место в таблице. "Десна" получила 4 победы в 4 матчах и возглавляет турнирную таблицу.
Украинская Премьер-лига
4-й тур
14 августа
"Десна" - "Днепр-1" 2:1
Голы: Безбородко, 30 Завийский, 86 - Довбик, 78
Удаление: Ди Франко, 59, Пихальонок, 75
- 13 августа в первом матче 4-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" победил харьковский "Металлист 1925".
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