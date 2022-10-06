"Днепр-1" - "Вадуц": где и когда смотреть матч Лиги конференций
Сегодня, 6 октября, в 3-м туре группового раунда Лиги конференций СК "Днепр-1" сыграет против "Вадуца" из Лихтенштейна
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Лиге конференций днепряне соревнуются в группе E. Среди соперников СК "Днепр-1": АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).
После 2-го тура нидерландцы возглавили квартет с 6 баллами. Следом идет "Днепр-1", у украинцев 3 набранных пункта. "Аполлон" и "Вадуц", сыгравшие вничью в 1-м туре, занимают 3 и 4 место.
Лига конференций
Группа E. 3-й тур
"Днепр-1" (Украина) - "Вадуц" (Лихтенштейн)
15 сентября, Кошице, стадион "Кошицкая футбольная арена"
Начало – 19:45
Прямая трансляция на Megogo
- 15 сентября СК "Днипро-1" победил киприотский "Аполлон" во 2-м туре Лиги конференций.
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