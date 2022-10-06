"Днепр-1" - "Вадуц": где и когда смотреть матч Лиги конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Лиге конференций днепряне соревнуются в группе E. Среди соперников СК "Днепр-1": АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).

После 2-го тура нидерландцы возглавили квартет с 6 баллами. Следом идет "Днепр-1", у украинцев 3 набранных пункта. "Аполлон" и "Вадуц", сыгравшие вничью в 1-м туре, занимают 3 и 4 место.

Лига конференций

Группа E. 3-й тур

"Днепр-1" (Украина) - "Вадуц" (Лихтенштейн)

15 сентября, Кошице, стадион "Кошицкая футбольная арена"

Начало – 19:45

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15 сентября СК "Днипро-1" победил киприотский "Аполлон" во 2-м туре Лиги конференций.

В вечере Лиги Европы киевское "Динамо" сенсационно проиграло в матче против "АЭК Ларнака".

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