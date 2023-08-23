"Днепр-1" в меньшинстве сыграл вничью со "Спартаком Трнавой" в Лиге конференций
В первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций "Днепр-1" в меньшинстве сыграл в гостях вничью со словацким "Спартаком Трнавой"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В Трнаве "Днепр-1" в роли исполняющего обязанности главного тренера вывел Валерий Городов, заменивший в должности после отставки Александра Кучера.
Украинский клуб неудачно начал игру и уже на 5-й минуте оказался в меньшинстве - "прямую" красную карточку получил Эдуард Сарапий.
"Спартак Трнава" воспользовался численным преимуществом на 55-й минуте, когда забил Келвин Офори. Однако удержать победный счет словакам не удалось. На 67-й минуте в ответ отличился Александр Пихаленок.
"Днепр-1" доигрывал матч вдевятером после удаления на 89-й минуте Игоря Когута.
Повторная игра состоится 31 августа в другом словацком городе – Кошице, где "Днепр-1" в нынешнем сезоне проводит свои еврокубковые матчи.
Лига конференций
Квалификация. Плей-офф. 1-й матч
23 августа
"Спартак Трнава" (Словакия) – "Днепр-1" (Украина) 1:1
Голы : Офори, 55 - Пихаленок, 67
Удаления : Сарапий, 5, Когут, 89 (оба - "Днепр-1")
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