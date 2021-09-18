"Днепр-1" в большинстве одолел "Верес" в чемпионате Украины
В 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" на своем поле переиграл "Верес"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Днепре "Верес" оказался в меньшинстве на 75-й минуте, когда красную карточку получил Михаил Сергийчук. Хозяева поля воспользовались численным преимуществом через 3 минуты - гол забил хорват Марио Чуже.
"Днепр-1" победил "Верес" 1:0, набрал 16 очков и занимает четвертое место. "Верес" имеет 11 пунктов и идет восьмым.
Чемпионат Украины
8-й тур
18 сентября
"Днепр-1" - "Верес" 1:0
Гол: Чуже, 78
Удаление: Сергийчук, 75 ( "Верес")
- Напомним, 17 сентября в 8-м туре УПЛ черниговская "Десна" победила львовский "Рух" - 1:0.
- В первом матче воскресенья "Колос" обыграл в гостях "Ингулец" .
- Также 18 сентября "Шахтер" разгромил "Мариуполь" и догнал "Динамо" в турнирной таблице.
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