"Днепр-1" в большинстве одолел "Верес" в чемпионате Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Днепре "Верес" оказался в меньшинстве на 75-й минуте, когда красную карточку получил Михаил Сергийчук. Хозяева поля воспользовались численным преимуществом через 3 минуты - гол забил хорват Марио Чуже.

"Днепр-1" победил "Верес" 1:0, набрал 16 очков и занимает четвертое место. "Верес" имеет 11 пунктов и идет восьмым.

Чемпионат Украины

8-й тур

18 сентября

"Днепр-1" - "Верес" 1:0

Гол: Чуже, 78

Удаление: Сергийчук, 75 ( "Верес")

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