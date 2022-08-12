"Днепр-1" узнал соперника в плей-офф квалификации Лиги Европы
В плей-офф раунде квалификации Лиги Европы СК "Днепр-1" сыграет против кипрского "АЭК Ларнаки"
Об этом сообщает Еспресо .TV.
Вечером 11 августа в 3 раунде квалификации Лиги Европы кипрский АЕК прошел сербский "Партизан" со счетом 4:3 по сумме двух матчей.
В решающем противостоянии за место в групповой стадии ЛЕ киприоты станут соперниками для СК "Днепр-1". Матчи украинцев с клубом из Ларнаки состоятся 18 и 25 августа.
Жеребьевка группового раунда Лиги Европы состоится 26 августа.
- 11 августа в 3-м раунде квалификации Лиги конференций луганская "Заря" уступила румынскому "Университету Крайове" и выбыла из еврокубков.
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