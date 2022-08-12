Об этом сообщает Еспресо .TV.

Вечером 11 августа в 3 раунде квалификации Лиги Европы кипрский АЕК прошел сербский "Партизан" со счетом 4:3 по сумме двух матчей.

В решающем противостоянии за место в групповой стадии ЛЕ киприоты станут соперниками для СК "Днепр-1". Матчи украинцев с клубом из Ларнаки состоятся 18 и 25 августа.

Жеребьевка группового раунда Лиги Европы состоится 26 августа.

11 августа в 3-м раунде квалификации Лиги конференций луганская "Заря" уступила румынскому "Университету Крайове" и выбыла из еврокубков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо ! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb