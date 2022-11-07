"Днепр-1" узнал оппонента в 1/16 финала Лиги конференций
7 ноября состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций, по итогам которой соперника получил "Днепр-1"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Днепр-1" начал выступления в еврокубках в квалификации Лиги Европы, однако выбыл в Лигу конференций из-за поражения кипрским АЭК.
На групповом раунде ЛК украинский клуб стал вторым в группе вслед за нидерландским АЗ "Алкмаром" и опередил кипрский "Апполон" и лихтенштейнский "Вадуц".
Победители групп сразу попали в 1/8 финала, остальные команды стартуют в плей-офф с 1/16 финала.
"Днепр-1" во время процедуры жеребьевки попал в первую корзину и мог встретиться с клубами из второй корзины.
Корзина 1: "Фиорентина" (Италия), "Андерлехт" (Бельгия), "Лех" (Польша), "Партизан" (Сербия), "Днепр-1" (Украина), "Гент" (Бельгия), ЧФР (Румыния) )/, "Базель" (Швейцария).
Корзина 2: "Буде-Глимт" (Норвегия), АЕК (Ларнака, Кипр), "Лудогорец" (Болгария), "Брага" (Португалия), "Шериф" (Молдова), "Лацио" (Италия), "Карабах" (Азербайджан), "Трабзонспор" (Турция).
В итоге соперником "Днепра-1" стал АЭК.
Лига конференций
1/16 финала
АЭК - "Днепр-1
"Карабах" - "Гент"
"Трабзонспор" - "Базель"
"Лацио" – ЧФР
"Буде-Глимт" - "Лех"
"Брага" - "Фиорентина"
"Шериф" - "Партизан"
"Лудогорец" - "Андерлехт"
Первые матчи состоятся 16 февраля 2023, повторные - 23 февраля.
- 3 ноября в заключительном туре группового раунда Лиги конференций "Днепр-1" проиграл в гостях АЗ "Алкмару" и попал в 1/16 финала .
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