Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой украинцев со счётом 3:1. Счет во встрече открыл 20-летний Валентин Рубчинский. Дубль оформил Артем Довбык.

"Днепр-1" пропустил на 58-й минуте. Йоанис Питтас спас "Аполлон" от разгромного поражения. Для украинского клуба сегодняшний выигрыш – первый в истории основного раунда еврокубков.

В Лиге конференций днепряне соревнуются в группе E. Среди соперников СК "Днепр-1": АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).

После 2-го тура нидерландцы с 6 очками возглавляют квартет. Следом идет "Днепр-1", у украинцев 3 балла. "Аполлон" и "Вадуц" на прошлой неделе сыграли вничью.

В 3-м туре "Днепр-1" встретится с "Вадуцем". Матч состоится 6 октября.

Лига конференций

Группа E. 2-й тур

"Аполлон" (Кипр) - "Днепр-1" (Украина) 1:3

Голы: Питтас, 58 – Рубчинский, 11, Довбык, 26, 45

8 сентября в 1-м туре группового этапа Лиги конференций "Днепр-1" уступил нидерландский "АЗ Алкмар".

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