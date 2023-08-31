"Днепр-1" уступил "Спартаку" и вслед за "Динамо" позорно покидает еврокубки
В четверг, 31 августа, украинский "Днепр-1" проиграл словацкому "Спартак Трнава" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первая встреча команд, неделю назад, завершилась вничью 1:1. В сегодняшней игре основное время также закончилось со счетом 1:1. На 3-й минуте Эрик Даниэль вывел "Спартак" вперед, а на 61-й - Николас Горосито забил гол в свои ворота.
Команды определяли победителя в овертайме, где футболисты СК "Днепр-1" получили сразу три красных карточки. Арбитр удалил Руслана Бабенко и Олега Горина, а еще одну красную карточку показал кому-то из скамейки запасных днепрян.
На 106-й минуте, когда днепряне были уже вдесятером, Мартин Буката забил решающий мяч во встрече и вывел "Спартак Трнаву" в групповой раунд Лиги конференций.
Перед матчем букмекеры прогнозировали, что "Дніпро-1" победит "Спартак". Состав словацкого клуба оценивается только в 7,25 млн евро, в то время как украинский - не менее 25,5 млн. Поражение днепрян и вылет из еврокубков является сенсацией.
Лига конференций
Плей-офф. Квалификация. 2-й матч
31 августа
"Днепр-1" (Украина) – "Спартак" (Трнава, Словакия) 1:2
Голы: Горосито, 61 (авт.) - Даниэль, 3, Буката, 106
Первый матч – 1:1
- Луганская "Заря" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы победила чешскую "Славию" со счетом 2:1, но выбыла из ЛЕ и сыграет в групповом раунде Лиги конференций.
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