"Днепр-1" уступил "Спартаку" и вслед за "Динамо" позорно покидает еврокубки

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первая встреча команд, неделю назад, завершилась вничью 1:1. В сегодняшней игре основное время также закончилось со счетом 1:1. На 3-й минуте Эрик Даниэль вывел "Спартак" вперед, а на 61-й - Николас Горосито забил гол в свои ворота.

Команды определяли победителя в овертайме, где футболисты СК "Днепр-1" получили сразу три красных карточки. Арбитр удалил Руслана Бабенко и Олега Горина, а еще одну красную карточку показал кому-то из скамейки запасных днепрян.

На 106-й минуте, когда днепряне были уже вдесятером, Мартин Буката забил решающий мяч во встрече и вывел "Спартак Трнаву" в групповой раунд Лиги конференций.

Перед матчем букмекеры прогнозировали, что "Дніпро-1" победит "Спартак". Состав словацкого клуба оценивается только в 7,25 млн евро, в то время как украинский - не менее 25,5 млн. Поражение днепрян и вылет из еврокубков является сенсацией.

Лига конференций

Плей-офф. Квалификация. 2-й матч

31 августа

"Днепр-1" (Украина) – "Спартак" (Трнава, Словакия) 1:2

Голы: Горосито, 61 (авт.) - Даниэль, 3, Буката, 106

Первый матч – 1:1