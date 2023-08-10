Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Там 10 августа днепряне встретились с чешской "Славией". Матч прошел на "Эден Арене" в Праге.

Команда Кучера уже дважды пропустила в первом тайме. И дважды от Шранца: в начале первого тайма и в конце. К тому же во втором тайме один гол пражан был отменен из-за офсайда.

Казалось, что немного проще стало днепрянам из-за изъятия защитника хозяев Огбу, но пряжане все равно доделали свое дело. На 80-й минуте Валлем после навеса вторым темпом затолкал 3-й мяч в ворота "Днепра-1".

Ответный матч состоится 17 августа. В финале квалификации "Днепр-1" в случае выигрыша от "Славии" сыграет против еще одного клуба из Украины, луганской "Зари", которая на этом этапе только начнет выступления в еврокубках.

Отметим, что "Славия" – действующий вицечемпион Чехии. Пражский коллектив только по дополнительным показателям уступил титул другой команде из чешской столицы - "Спарти".

Лига Европы

3-й квалификационный раунд

10 августа. Прага. "Фортуна Арена"

"Славия" (Чехия) – "Днепр-1" (Украина) 3:0.

"Славия": Коларж, Масопуст, Огбу, Голеш, Провод, Дорли, Зафейрис, Шранц, Лингр, Юрчечка, ван Бурен

"Днепр-1" : Кинарейкин, Портной, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бланко, Бабенко, Третьяков, Рубчинский, Гуцуляк, Филиппов

Голы: Шранц, 5, 37, Валлем, 81.

Когда выступления в еврокубках начнут "Шахтер", "Днепр-1" и "Заря"

Украину на групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24 будет представлять "Шахтер". "Днепр-1" не смог преодолеть квалификацию турнира и на втором отборочном раунде уступил греческому "Панатинаикосу" - 1:3, 2:2 .

Еще один представитель Украины – "Динамо" – выступит в Лиге конференций. На третьем квалификационном раунде киевляне 10 и 17 августа сыграют с греческим "Арисом".