"Днепр-1" установил минимальную цену за лучшего бомбардира УПЛ Довбика
СК "Днепр-1" готов продать украинца Артема Довбика, однако за сумму не менее 10 млн евро
Об этом сообщает Sport Arena.
По информации источника, сейчас "Днепр-1" не рассматривает предложения, которые меньше 10 млн евро за Артема Довбика. Также не обсуждается и возможная аренда – сам украинец не заинтересован в таком варианте продолжения карьеры.
Действующий контракт Довбика рассчитан до конца 2023 года. В случае трансфера 50% от общей суммы получит датский "Митьюлланн".
В нынешнем сезоне 25-летний Артем Довбик сыграл за "Днепр-1" 22 матча, забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.
Украинец стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги конференций и первой части УПЛ.
- В мае 2022 года Артем Довбик был очень близок к трансферу в итальянский "Торино".
- 28 декабря лидер СК "Днепр-1" Артем Довбик признался, что хотел бы перейти в иностранный клуб в 2023 году.
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