"Днепр-1" требует у "Динамо" 20 млн евро за трансфер героя Евро-2020 Довбика, - журналист Цыганик
Руководство СК "Днепр-1" установило на Артема Довбика ценник в 20 млн евро, если украинца захочет купить киевское "Динамо"
Об этом сообщает журналист Игорь Цыганик.
Также к Артему Довбику есть интерес от итальянского "Торино". Туринский клуб готов выкупить футболиста. Сумма трансфера оговаривается.
Сейчас Довбик тренируется с киевским "Динамо", проводящим благотворительное турне в Европе. Для киевлян днепряне выставили ценник в 20 млн евро за футболиста.
В нынешнем сезоне 24-летний Артем Довбик сыграл за "Днепр-1" 18 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.
В 1/8 финала Евро-2020 Довбик забил за сборную Украины в овертайме победный гол в матче против Швеции, который вывел нашу команду в четвертьфинал турнира.
-
Напомним, 25 декабря 2021 года Артем Довбик заявил о желании покинуть "Днепр-1" и продолжить карьеру в чемпионате Италии .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.83
Покупка 29.83Продажа 31.12
-
EUR
Покупка 32.31Продажа 33.84
- Актуальное
- Важное