"Днепр-1" требует у "Динамо" 20 млн евро за трансфер героя Евро-2020 Довбика, - журналист Цыганик

Об этом сообщает журналист Игорь Цыганик.



Также к Артему Довбику есть интерес от итальянского "Торино". Туринский клуб готов выкупить футболиста. Сумма трансфера оговаривается.



Сейчас Довбик тренируется с киевским "Динамо", проводящим благотворительное турне в Европе. Для киевлян днепряне выставили ценник в 20 млн евро за футболиста.



В нынешнем сезоне 24-летний Артем Довбик сыграл за "Днепр-1" 18 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.



В 1/8 финала Евро-2020 Довбик забил за сборную Украины в овертайме победный гол в матче против Швеции, который вывел нашу команду в четвертьфинал турнира.





Напомним, 25 декабря 2021 года Артем Довбик заявил о желании покинуть "Днепр-1" и продолжить карьеру в чемпионате Италии .

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