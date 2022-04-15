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Главная Спорт "Днепр-1" требует у "Динамо" 20 млн евро за трансфер героя Евро-2020 Довбика, - журналист Цыганик

"Днепр-1" требует у "Динамо" 20 млн евро за трансфер героя Евро-2020 Довбика, - журналист Цыганик

15 апреля, 2022 пятница
23:17
Спорт

Руководство СК "Днепр-1" установило на Артема Довбика ценник в 20 млн евро, если украинца захочет купить киевское "Динамо"

Об этом сообщает журналист Игорь Цыганик.

Также к Артему Довбику есть интерес от итальянского "Торино". Туринский клуб готов выкупить футболиста. Сумма трансфера оговаривается.

Сейчас Довбик тренируется с киевским "Динамо", проводящим благотворительное турне в Европе. Для киевлян днепряне выставили ценник в 20 млн евро за футболиста.

В нынешнем сезоне 24-летний Артем Довбик сыграл за "Днепр-1" 18 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

В 1/8 финала Евро-2020 Довбик забил за сборную Украины в овертайме победный гол в матче против Швеции, который вывел нашу команду в четвертьфинал турнира.

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Дніпро-1
чемпионат Италии
Артем Довбик
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