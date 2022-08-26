"Днепр-1" сыграет с АЗ, "Аполлоном" и "Вадуцом" в Лиге конференций
После жеребьевки группового этапа Лиги конференций украинский СК "Днепр-1" узнал своих соперников
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Единственный представитель Украины в ЛК в этом году – СК "Днепр-1", вылетевший в этот турнир из квалификации Лиги Европы. На жеребьевке украинцы были в четвертой корзине.
После жеребьевки известно, что украинцы попали в группу E. Среди соперников СК "Днепр-1": АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).
Групповой турнир пройдет с 8 сентября по 3 ноября.
- 25 августа во втором матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы СК "Днепр-1" проиграл кипрскому "АЭК Ларнаку" и вылетел из турнира.
- В Лиге Европы "Динамо" сыграет с французским "Ренном", турецким "Фенербахче" и кипрским "АЭК Ларнаком".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.3
-
EUR
Покупка 39.42Продажа 40.46
- Актуальное
- Важное