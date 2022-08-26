"Днепр-1" сыграет с АЗ, "Аполлоном" и "Вадуцом" в Лиге конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Единственный представитель Украины в ЛК в этом году – СК "Днепр-1", вылетевший в этот турнир из квалификации Лиги Европы. На жеребьевке украинцы были в четвертой корзине.

После жеребьевки известно, что украинцы попали в группу E. Среди соперников СК "Днепр-1": АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).

Групповой турнир пройдет с 8 сентября по 3 ноября.