"Днепр-1" стал последним четвертьфиналистом Кубка Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



На 18-й минуте счет в матче открыл Александр Пихалонок. Превосходство "Днепра-1" удвоил Игорь Когут, забивший на старте второго тайма.



В четвертьфинале Кубка Украины сыграют "Днепр-1", "Александрия", "Ворскла", "Динамо", "Шахтер", ПФК "Львов", "Заря" и "Металлист".



Кубок Украины



1/8 финала



1 декабря



"ЛНЗ Черкассы" – "Днепр-1" 0:2



Голы: Пихеленок, 18, Когут, 53

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