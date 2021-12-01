"Днепр-1" стал последним четвертьфиналистом Кубка Украины по футболу
В перенесенном матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу "Днепр-1" победил "ЛНЗ Черкассы"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 18-й минуте счет в матче открыл Александр Пихалонок. Превосходство "Днепра-1" удвоил Игорь Когут, забивший на старте второго тайма.
В четвертьфинале Кубка Украины сыграют "Днепр-1", "Александрия", "Ворскла", "Динамо", "Шахтер", ПФК "Львов", "Заря" и "Металлист".
Кубок Украины
1/8 финала
1 декабря
"ЛНЗ Черкассы" – "Днепр-1" 0:2
Голы: Пихеленок, 18, Когут, 53
- Напомним, 26 октября в 1/8 финала Кубка Украины "Александрия" разгромила "Металлист 1925" .
- 27 октября полтавская "Ворскла" победила ровенский "Верес".
- В другом матче "Динамо" выиграло у "Мариуполя" .
- После этого донецкий "Шахтер" разгромил "Черноморец" в Одессе.
- 28 октября в 1/8 финала Кубка Украины по футболу "Львов" выиграл "Альянс" из первой лиги.
- Луганская "Заря" на выезде победила "Рухе" во Львове.
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