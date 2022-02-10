"Днепр-1" собрался купить футболиста из топ-чемпионата

Об этом сообщает YouTube-канал ТаТоТаке.



По информации источника, "Днепр-1" и "Реймс" близки к тому, чтобы оформить трансфер Диона Лопи. Сумма потенциального соглашения не сообщается, но контракт сенегальца действует до 2024 года, поэтому украинцам не удастся подписать полузащитника бесплатно.



В этом сезоне чемпионата Франции Дион Лопи сыграл за "Реймс" 13 матчей. Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн. евро.

Напомним, 25 декабря 2021 года Артем Довбык заявил о желании покинуть "Днепр-1" и продолжить карьеру в чемпионате Италии.

9 февраля стало известно, что левый защитник бразильского "Шапекоэнсе" Габриэль Бусанелло отправился в аренду в СК "Днепр-1" .

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