"Днепр-1" - "Славия": где и когда смотреть матч Лиги Европы
В четверг, 17 августа, украинский СК "Днепр-1" сыграет против чешской "Славии" в ответном матче 3-го тура квалификационного раунда Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первая встреча команд закончилась поражением "Днепра-1" со счетом 0:3.
В финале квалификации "Днепр-1" в случае выигрыша от "Славии" сыграет против еще одного клуба из Украины, луганской "Зари", которая на этом этапе только начнет выступления в еврокубках.
В случае поражения "Днепр-1" ждет матч плей-офф квалификации Лиги конференций, где соперником будет победитель пары "Лех" - "Спартак Трнава".
Отметим, что "Славия" – действующий вице-чемпион Чехии. Пражский коллектив только по дополнительным показателям уступил титул другой команде из чешской столицы - "Спарте".
Лига Европы
3-й квалификационный раунд. Ответный матч
10 августа
"Днепр-1" (Украина) - "Славия" (Чехия)
Кошице, "Кошицкая футбольная арена"
Начало – 21:00
Трансляция - Football Hub
- В четверг, 10 августа, "Динамо" встречалось в Салониках с греческим "Арисом" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций и уступило 1:0.
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