"Днепр-1" - "Славия": где и когда смотреть матч Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первая встреча команд закончилась поражением "Днепра-1" со счетом 0:3.

В финале квалификации "Днепр-1" в случае выигрыша от "Славии" сыграет против еще одного клуба из Украины, луганской "Зари", которая на этом этапе только начнет выступления в еврокубках.

В случае поражения "Днепр-1" ждет матч плей-офф квалификации Лиги конференций, где соперником будет победитель пары "Лех" - "Спартак Трнава".

Отметим, что "Славия" – действующий вице-чемпион Чехии. Пражский коллектив только по дополнительным показателям уступил титул другой команде из чешской столицы - "Спарте".

Лига Европы

3-й квалификационный раунд. Ответный матч

10 августа

"Днепр-1" (Украина) - "Славия" (Чехия)

Кошице, "Кошицкая футбольная арена"

Начало – 21:00

Трансляция - Football Hub