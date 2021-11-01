"Днепр-1" решил продать героя Украины на Евро-2020 Довбика
Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза рассказал, что готов обсудить трансфер Артема Довбика в другой клуб
Об этом сообщает "Трибуна".
Береза рассказал, что уже получал предложение от турецкого "Трабзонспора".
"Предложения были, например, турецкий "Трабзонспор" интересовался Довбиком, но "Днепр-1" не устроил финансовую сторону вопроса. Артем – важный игрок основного состава команды и стоит гораздо больше, чем было предложено, но мы открыты к действительно выгодным предложениям. Приоритет – оставить Довбика в команде до конца сезона", – сказал почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза.
На счету 24-летнего Артема Довбика 11 матчей и 6 голов в этом сезоне УПЛ за "Днепр-1". Transfermarkt оценивает нападающего в 1,8 млн. евро.
В 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матч завершился вничью 1:1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.
- Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.
- Выяснилось, что форвард сборной Украины Артем Довбик забил самый поздний победный гол в истории чемпионатов Европы и отобрал рекорд у легендарного француза Мишеля Платини.
- 30 июня сообщалось, что СК "Днепр-1" готов продать Довбика за 5 млн евро .
- 26 июля стало известно, что турецкий "Трабзонспор" сделает официальное предложение СК "Днепр-1" по трансферу Артема Довбика.
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