"Днепр-1" решил продать героя Украины на Евро-2020 Довбика

Об этом сообщает "Трибуна".



Береза рассказал, что уже получал предложение от турецкого "Трабзонспора".



"Предложения были, например, турецкий "Трабзонспор" интересовался Довбиком, но "Днепр-1" не устроил финансовую сторону вопроса. Артем – важный игрок основного состава команды и стоит гораздо больше, чем было предложено, но мы открыты к действительно выгодным предложениям. Приоритет – оставить Довбика в команде до конца сезона", – сказал почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза.

На счету 24-летнего Артема Довбика 11 матчей и 6 голов в этом сезоне УПЛ за "Днепр-1". Transfermarkt оценивает нападающего в 1,8 млн. евро.

В 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матч завершился вничью 1:1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.