"Днепр-1" разгромил "Минай" в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился разгромной победой "Днепра-1" со счётом 4:0. Голами отличились Алексей Гуцуляк, Артем Довбык, Назарий Русин и Александр Пихаленок.



"Днепр-1" обогнал "Ворсклу" и поднялся на четвертую позицию, у команды 25 баллов и отставание в 7 очков от "Шахтера", который идет вторым.



"Минай" с 8 баллами занимает 14-ю позицию в УПЛ. Следом идут "Черноморец" (7 очков) и "Мариуполь" (4).

Чемпионат Украины

13-й тур

1 ноября

"Днепр-1" - "Минай" 4:0



Голы: Гуцуляк, 9, Довбык, 14, Пихаленок, 30, Русин, 90

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