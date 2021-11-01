"Днепр-1" разгромил "Минай" в УПЛ
В 13-м туре УПЛ СК "Днепр-1" разгромно победил "Минай"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился разгромной победой "Днепра-1" со счётом 4:0. Голами отличились Алексей Гуцуляк, Артем Довбык, Назарий Русин и Александр Пихаленок.
"Днепр-1" обогнал "Ворсклу" и поднялся на четвертую позицию, у команды 25 баллов и отставание в 7 очков от "Шахтера", который идет вторым.
"Минай" с 8 баллами занимает 14-ю позицию в УПЛ. Следом идут "Черноморец" (7 очков) и "Мариуполь" (4).
Чемпионат Украины
13-й тур
1 ноября
"Днепр-1" - "Минай" 4:0
Голы: Гуцуляк, 9, Довбык, 14, Пихаленок, 30, Русин, 90
- Напомним, 30 октября "Динамо" победило в гостях "Мариуполь".
- "Шахтер" разгромил "Десну" и остался на расстоянии в 3 очка от киевлян.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.45
-
EUR
Покупка 30.23Продажа 30.66
- Актуальное
- Важное