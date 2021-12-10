"Днепр-1" разбил "Мариуполь" в первом матче 18-го тура УПЛ
В матче-открытии 18-го тура УПЛ СК "Днепр-1" разгромно победил "Мариуполь"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счётом 3:0. За "Днепр-1" в ворота "Мариуполя" голы забили Артем Довбык, Александр Пихалонок и Билл.
"Днепр-1" сохраняет отрыв от "Зари" и занимает третье место в таблице УПЛ. У днепрян 40 очков, а у луганчан – 35. Пятая позиция и 32 балла у "Ворсклы".
"Мариуполь" занимает последнее место и отстает от "Миная" на 2 балла.
Украинская Премьер-лига
18-й тур
10 декабря
"Мариуполь" – "Днепр-1" 0:3
Голы : Довбык, 35 (пен.), Пихалонок, 75 (пен.), Билл, 78
Удаление: Кащук, 45+1
- Напомним, 3 декабря в стартовом матче 17-го тура чемпионата Украины "Шахтер" разгромил "Львов" со счетом 6:1.
- 4 декабря "Динамо" победило в Луцке "Верес" .
- Также в субботу "Ворскла" в меньшинстве сыграла вничью с "Рухом" во Львове.
- 5 декабря "Заря" одолела дома "Ингулец" и вышла на третье место в турнирной таблице.
- В заключительном матче 17-го тура УПЛ СК "Днепр-1" победил одесский "Черноморец" .
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