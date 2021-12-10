"Днепр-1" разбил "Мариуполь" в первом матче 18-го тура УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился со счётом 3:0. За "Днепр-1" в ворота "Мариуполя" голы забили Артем Довбык, Александр Пихалонок и Билл.

"Днепр-1" сохраняет отрыв от "Зари" и занимает третье место в таблице УПЛ. У днепрян 40 очков, а у луганчан – 35. Пятая позиция и 32 балла у "Ворсклы".



"Мариуполь" занимает последнее место и отстает от "Миная" на 2 балла.



Украинская Премьер-лига



18-й тур



10 декабря



"Мариуполь" – "Днепр-1" 0:3



Голы : Довбык, 35 (пен.), Пихалонок, 75 (пен.), Билл, 78



Удаление: Кащук, 45+1

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