Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В Кошице "Днепр-1" пропустил уже на 10-й минуте, когда отличился Андраж Шпорар. Превосходство "Панатинаикоса" на 74-й минуте увеличил Филипп Джуричич. До разгромного счет вскоре довел Фотис Йоаннидис, реализовавший пенальти.

"Днепр-1" забил перед фенольным свистком усилиями Александра Каплиенко и уступил "Панатинаикосу" со счетом 1:3.

Повторная встреча состоится 1 августа в Афинах.

Кто может стать соперником "Днепра-1" в следующем раунде

В случае победы над "Панатинаикосом" вице-чемпионы Украины встретятся в третьем квалификационном раунде с французским "Марселем", за который выступает украинский футболист Руслан Малиновский.

В случае вылета из ЛЧ "Днепр-1" продолжит выступления в Лиге Европы и сыграет на третьем отборочном этапе с чешской "Славией".

Непосредственно на групповой этап главного еврокубкового турнира попал чемпион Украины - "Шахтер".

Результат

Лига чемпионов

2-й квалификационный раунд. 1-й матч

25 июля

"Днепр-1" (Украина) - "Панатинаикос" (Греция) 1:3

Голы: Каплиенко, 90 - Шпорар, 10, Дуричич, 74, Йоанидис, 84 (пен.)