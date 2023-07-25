"Днепр-1" проиграл "Панатинаикосу" в квалификации Лиги чемпионов
Во вторник, 25 июля, "Днепр-1" уступил греческому "Панатинаикосу" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В Кошице "Днепр-1" пропустил уже на 10-й минуте, когда отличился Андраж Шпорар. Превосходство "Панатинаикоса" на 74-й минуте увеличил Филипп Джуричич. До разгромного счет вскоре довел Фотис Йоаннидис, реализовавший пенальти.
"Днепр-1" забил перед фенольным свистком усилиями Александра Каплиенко и уступил "Панатинаикосу" со счетом 1:3.
Повторная встреча состоится 1 августа в Афинах.
Кто может стать соперником "Днепра-1" в следующем раунде
В случае победы над "Панатинаикосом" вице-чемпионы Украины встретятся в третьем квалификационном раунде с французским "Марселем", за который выступает украинский футболист Руслан Малиновский.
В случае вылета из ЛЧ "Днепр-1" продолжит выступления в Лиге Европы и сыграет на третьем отборочном этапе с чешской "Славией".
Непосредственно на групповой этап главного еврокубкового турнира попал чемпион Украины - "Шахтер".
Результат
Лига чемпионов
2-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля
"Днепр-1" (Украина) - "Панатинаикос" (Греция) 1:3
Голы: Каплиенко, 90 - Шпорар, 10, Дуричич, 74, Йоанидис, 84 (пен.)
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