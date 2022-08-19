"Днепр-1" проиграл киприотскому АЭК в Лиге Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Встреча закончилась победой "АЭК Ларнаки" со счетом 2:1. За "Днепр-1" отличился Александр Сваток, кроме чужих ворот забивший и в свои. Еще один мяч за киприотов забил Омри Альтман.

На 95-й минуте красную карточку получил полузащитник днепрян Эдуард Сарапий.

Победитель двухматчевого противостояния сыграет в групповом этапе Лиги Европы. Проигравшая команда вылетит в Лигу конференций.

Ответный матч запланирован на 25 августа.

Лига Европы

Квалификация. Плей-офф. Первый матч

18 августа

"Днепр-1" (Украина) – "АЭК Ларнака" (Кипр) 1:2

Голы : Сваток, 90 - Альтман, 16, Сваток, 29 (авт.)

Удаление : Сарапий, 90+5

"Днепр-1": Валеф, Танчик, Адамюк, Сваток, Бузанелло, Когут (Громов, 46), Сарапий, Пурита (Назаренко, 61), Пихаленок, Бланко, Довбык.

"АЭК Ларнака": Тумбас, Росалес, Миличевич, Гонсалес, Энлезу (Касадо, 59), Ойер Санхурхо, Луиш Густаву (Мамас, 86), Альтман, Дьюрчо (Тречковски, 86), Лопеш (Ромо, 58), Фараж Гамма, 66).

11 августа в 3-м раунде квалификации Лиги конференций луганская "Заря" уступила румынскому "Университету Крайове" и выбыла из еврокубков.

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