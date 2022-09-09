Об этом сообщает Еспресо.TV.

Для Днепра-1 это был дебютный матч в групповом этапе Лиги конференций. Встреча завершилась победой АЗ со счетом 1:0. Единственный мяч забил Дани Де Вит.

В Лиге конференций днепряне соревнуются в группе E. Среди соперников СК "Днепр-1": АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).

После 1-го тура нидерландцы возглавили квартет. Следом идут "Аполлон" и "Вадуц", параллельно сыгравшие вничью.

Во 2-м туре "Днепр-1" встретится с "Аполлоном". Матч состоится 15 сентября.

Лига конференций

Группа E. 1-й тур

8 сентября

"Днепр-1" (Украина) – "АЗ Алкмар" (Нидерланды) 0:1

Гол: Де Вит, 63

8 сентября в Лиге Европы киевское "Динамо" в компенсированное время уступило турецкому "Фенербахче".

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