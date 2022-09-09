"Днепр-1" проиграл АЗ в дебютном матче в Лиге конференций
В 1-м туре группового этапа Лиги конференций "Днепр-1" уступил нидерландскому "АЗ Алкмар"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Для Днепра-1 это был дебютный матч в групповом этапе Лиги конференций. Встреча завершилась победой АЗ со счетом 1:0. Единственный мяч забил Дани Де Вит.
В Лиге конференций днепряне соревнуются в группе E. Среди соперников СК "Днепр-1": АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).
После 1-го тура нидерландцы возглавили квартет. Следом идут "Аполлон" и "Вадуц", параллельно сыгравшие вничью.
Во 2-м туре "Днепр-1" встретится с "Аполлоном". Матч состоится 15 сентября.
Лига конференций
Группа E. 1-й тур
8 сентября
"Днепр-1" (Украина) – "АЗ Алкмар" (Нидерланды) 0:1
Гол: Де Вит, 63
- 8 сентября в Лиге Европы киевское "Динамо" в компенсированное время уступило турецкому "Фенербахче".
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