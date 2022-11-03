"Днепр-1" проиграл АЗ "Алкмару" в Лиге конференций
В заключительном туре группового раунда Лиги конференций "Днепр-1" проиграл в гостях нидерландскому АЗ "Алкмару"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра в Алкмаре завершилась со счётом 2:1 в пользу нидерландцев. На голы Енса Одгорда и Евангелоса Павлидис украинцы ответили точным ударом Артема Довбика.
"Днепр-1" набрал 10 очков и занял второе место. АЗ "Алкмар" с 15 пунктами стал первым. Кипрский "Аполлон" с 7 баллами финишировал третьим, "Вадуц" из Лихтенштейна с 2 очками – четвертым.
"Днепр-1" еще раньше гарантировал себе участие в 1/16 Лиги конференций. Жеребьевка первого раунда плей-офф ЛК состоится 7 ноября.
Лига конференций
6-й тур. Группа E
3 ноября
АЗ "Алкмар" (Нидерланды) – "Днепр-1" (Украина) 2:1
Голы: Одгорд, 8, Павлидис, 87 - Довбык, 40
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27 октября в Лиге конференций СК "Днепр-1" победил киприотский "Аполлон" и вышел в плей-офф.
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