"Днепр-1" проиграл АЗ "Алкмару" в Лиге конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра в Алкмаре завершилась со счётом 2:1 в пользу нидерландцев. На голы Енса Одгорда и Евангелоса Павлидис украинцы ответили точным ударом Артема Довбика.

"Днепр-1" набрал 10 очков и занял второе место. АЗ "Алкмар" с 15 пунктами стал первым. Кипрский "Аполлон" с 7 баллами финишировал третьим, "Вадуц" из Лихтенштейна с 2 очками – четвертым.

"Днепр-1" еще раньше гарантировал себе участие в 1/16 Лиги конференций. Жеребьевка первого раунда плей-офф ЛК состоится 7 ноября.

Лига конференций

6-й тур. Группа E

3 ноября

АЗ "Алкмар" (Нидерланды) – "Днепр-1" (Украина) 2:1

Голы: Одгорд, 8, Павлидис, 87 - Довбык, 40

27 октября в Лиге конференций СК "Днепр-1" победил киприотский "Аполлон" и вышел в плей-офф.

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