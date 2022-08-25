Об этом сообщает Еспресо.TV.

В первой встрече, состоявшейся неделю назад, "Днепр-1" дома проиграл АЭКу со счетом 1:2. Сегодня киприоты выиграли 3:0, в ворота украинцев забили Адам Дюрчо, Никос Энглезу и Рафа Лопес.

"АЭК Ларнака" вышел в групповой этап ЛЕ, а СК "Днепр-1" проведет еврокубковый сезон в Лиге конференций

Лига Европы

Квалификация. Плей-офф. Второй матч

25 августа

"АЭК Ларнака" (Кипр) - "Днепр-1" (Украина) 3:0 (Первый матч - 2:1)

Голы: Дюрчо, 21, Лопес, 45, Энглеза, 78

18 августа в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы СК "Днепр-1" проиграл кипрскому "АЭК Ларнаку".

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