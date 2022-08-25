"Днепр-1" проиграл АЭКу и вылетел из Лиги Европы
Сегодня, 25 августа, украинский "Днепр-1" проиграл кипрскому "АЭК Ларнаку" в плей-офф квалификации Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В первой встрече, состоявшейся неделю назад, "Днепр-1" дома проиграл АЭКу со счетом 1:2. Сегодня киприоты выиграли 3:0, в ворота украинцев забили Адам Дюрчо, Никос Энглезу и Рафа Лопес.
"АЭК Ларнака" вышел в групповой этап ЛЕ, а СК "Днепр-1" проведет еврокубковый сезон в Лиге конференций
Лига Европы
Квалификация. Плей-офф. Второй матч
25 августа
"АЭК Ларнака" (Кипр) - "Днепр-1" (Украина) 3:0 (Первый матч - 2:1)
Голы: Дюрчо, 21, Лопес, 45, Энглеза, 78
- 18 августа в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы СК "Днепр-1" проиграл кипрскому "АЭК Ларнаку".
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