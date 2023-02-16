"Днепр-1" проиграл "АЭК Ларнаке" в Лиге конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра в Ларнаке закончилась победой АЭКа со счетом 1:0. На 85-й минуте Анхель Гарсия головой отправил мяч в ворота СК "Днепр-1".

На групповом раунде Лиги конференций "Днепр-1" финишировал вторым в квартете E: вслед за нидерландским АЗ и опередил "Аполлон" из Кипра и "Вадуц" из Лихтенштейна.

"АЭК Ларнака" начал выступления в еврокубках в Лиге Европы, где в квалификации одолел именно "Динпро-1" (2:1, 3:0). В квартете B киприоты стали третьими и получили право сыграть в Лиге конференций.

Ответный матч пройдет ровно через неделю - 23 февраля.

Лига конференций

1/16 финала. 1-й матч

16 февраля

АЭК (Ларнака, Кипр) – "Днепр-1" (Украина) 1:0

Гол: Гарсия, 85

АЭК: Пирич, Росалес, Миличевич, Томович, Гарсия, Густаву (Гонсалес, 90+2), Понс, Фараж (Энглезу, 90+2), Тричковский (Николич, 65), Яколиш (Касадо, 88), Лопеш (Санхурхо, 88).

"Днепр-1": Валеф, Хайнер, Сваток, Сарапий, Амаш (Горбунов, 46), Бабенко, Рубчинский (Танчик, 58), Гуцуляк, Пихоленок (Когут, 89), Пеглоу (Бланко, 46), Довбык (Назар 89)

Предупреждения: Гарсия, 39 – Амаш, 19, Танчик, 59