"Днепр-1" проиграл "АЭК Ларнаке" в Лиге конференций
В первом матче 1/16 финала Лиги конференций СК "Днепр-1" проиграл киприотскому "АЭК Ларнаку"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра в Ларнаке закончилась победой АЭКа со счетом 1:0. На 85-й минуте Анхель Гарсия головой отправил мяч в ворота СК "Днепр-1".
На групповом раунде Лиги конференций "Днепр-1" финишировал вторым в квартете E: вслед за нидерландским АЗ и опередил "Аполлон" из Кипра и "Вадуц" из Лихтенштейна.
"АЭК Ларнака" начал выступления в еврокубках в Лиге Европы, где в квалификации одолел именно "Динпро-1" (2:1, 3:0). В квартете B киприоты стали третьими и получили право сыграть в Лиге конференций.
Ответный матч пройдет ровно через неделю - 23 февраля.
Лига конференций
1/16 финала. 1-й матч
16 февраля
АЭК (Ларнака, Кипр) – "Днепр-1" (Украина) 1:0
Гол: Гарсия, 85
АЭК: Пирич, Росалес, Миличевич, Томович, Гарсия, Густаву (Гонсалес, 90+2), Понс, Фараж (Энглезу, 90+2), Тричковский (Николич, 65), Яколиш (Касадо, 88), Лопеш (Санхурхо, 88).
"Днепр-1": Валеф, Хайнер, Сваток, Сарапий, Амаш (Горбунов, 46), Бабенко, Рубчинский (Танчик, 58), Гуцуляк, Пихоленок (Когут, 89), Пеглоу (Бланко, 46), Довбык (Назар 89)
Предупреждения: Гарсия, 39 – Амаш, 19, Танчик, 59
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