"Днепр-1" победил "ВПК-Агро" в Кубке Украины по футболу
В матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу "Днепр-1" победил "ВПК-Агро"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой днепрян со счетом 2:1 на выезде. За "Днепр-1" отличились Назарий Русин и Егор Ярмолюк. Единственный мяч для "ВПК-Агро" забил Тимофей Сухар.
"Днепр-1" теперь сыграет в 1/8 финала Кубка Украины, эта стадия запланирована на 27 октября.
Кубок Украины
1/16 финала
22 сентября
"ВПК-Агро" - "Днепр-1" 1:2
Голы: Сухар, 77 - Русин, 37, Ярмолюк, 49
- 21 сентября в первом матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу львовский "Рух" разгромил "Николаев".
- В другом матче харьковский "Металлист" победил черниговскую "Десну".
- 22 сентября в 1/16 финала Кубка Украины "Александрия" обыграла в гостях "Таврию" из второй лиги.
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