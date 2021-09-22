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"Днепр-1" победил "ВПК-Агро" в Кубке Украины по футболу

22 сентября, 2021 среда
18:56
Спорт "ВПК-Агро" - "Днепр-1"

В матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу "Днепр-1" победил "ВПК-Агро"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой днепрян со счетом 2:1 на выезде. За "Днепр-1" отличились Назарий Русин и Егор Ярмолюк. Единственный мяч для "ВПК-Агро" забил Тимофей Сухар.

"Днепр-1" теперь сыграет в 1/8 финала Кубка Украины, эта стадия запланирована на 27 октября.

Кубок Украины

1/16 финала

22 сентября

"ВПК-Агро" - "Днепр-1" 1:2

Голы: Сухар, 77 - Русин, 37, Ярмолюк, 49

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Дніпро-1
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