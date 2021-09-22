"Днепр-1" победил "ВПК-Агро" в Кубке Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился победой днепрян со счетом 2:1 на выезде. За "Днепр-1" отличились Назарий Русин и Егор Ярмолюк. Единственный мяч для "ВПК-Агро" забил Тимофей Сухар.

"Днепр-1" теперь сыграет в 1/8 финала Кубка Украины, эта стадия запланирована на 27 октября. Кубок Украины 1/16 финала 22 сентября "ВПК-Агро" - "Днепр-1" 1:2 Голы: Сухар, 77 - Русин, 37, Ярмолюк, 49 21 сентября в первом матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу львовский "Рух" разгромил "Николаев".

В другом матче харьковский "Металлист" победил черниговскую "Десну".

22 сентября в 1/16 финала Кубка Украины "Александрия" обыграла в гостях "Таврию" из второй лиги. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb