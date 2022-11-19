"Днепр-1" победил "Шахтер" и укрепил лидерство в чемпионате Украины
19 ноября в 14-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" победил "Шахтер" и укрепил лидерство
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Ужгороде "Шахтер" вышел вперед на 17-й минуте, когда забил Михаил Мудрик. "Днепр-1" отыгрался за 4 минуты усилиями Александра Пихаленко.
Вскоре после перерыва Артем Довбик забил в ворота дончан второй гол.
"Днепр-1" победил "Шахтер" 2:1, набрал 35 очков и укрепил лидерство. Команда Александра Кучера опережает дончан, имеющих игру в запасе, на 7 очков.
Чемпионат Украины
14-й тур
19 ноября
"Днепр-1" – "Шахтер" 2:1
Голы : Пихалонок, 21, Довбык, 53 - Мудрик, 17
- В стартовом матче 14-го тура чемпионата Украины "Заря" разгромила "Александрию" .
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