Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Ужгороде "Шахтер" вышел вперед на 17-й минуте, когда забил Михаил Мудрик. "Днепр-1" отыгрался за 4 минуты усилиями Александра Пихаленко.

Вскоре после перерыва Артем Довбик забил в ворота дончан второй гол.

"Днепр-1" победил "Шахтер" 2:1, набрал 35 очков и укрепил лидерство. Команда Александра Кучера опережает дончан, имеющих игру в запасе, на 7 очков.

Чемпионат Украины

14-й тур

19 ноября

"Днепр-1" – "Шахтер" 2:1

Голы : Пихалонок, 21, Довбык, 53 - Мудрик, 17

В стартовом матче 14-го тура чемпионата Украины "Заря" разгромила "Александрию" .

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